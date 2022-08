Tweede Kamer in debat over deadline-draai CDA: ‘Dit kabinet is een nationale ramp’

KIJK HIER LIVEDe Kamer komt terug van reces voor een spoeddebat over de CDA-draai rond de stikstofdeadline. CDA-leider Hoekstra wil liever langer de tijd nemen om de doelen te halen, met ruzie in de coalitie als gevolg. Oppositiepartijen en leden willen dat Hoekstra kleur bekent. Minister Kaag van Financiën is afwezig vanwege ziekte. Het debat is live te volgen op deze site, via video en liveblog.