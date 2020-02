Tweede Kamer stemt met kleinst mogelijke meerderheid in met Ceta-verdrag

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel stelde haar reis naar de Hoorn van Afrika uit om vanmiddag persoonlijk bij de stemmingen aanwezig te kunnen zijn. De afgelopen dagen sprak zij met verschillende partijen, ook in de Eerste Kamer, in de hoop een ruimere meerderheid bij elkaar te kunnen sprokkelen.

Debat

Uiteindelijk stemden alleen de regeringspartijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie en ex-VVD’er Van Haga voor. De steun van de ChristenUnie was tot vorige week onzeker. De kleinste coalitiepartij was altijd tegen Ceta. In het debat, dat in totaal 15 uur duurde, liet Kamerlid Joël Voordewind zich uiteindelijk overtuigen.

Ceta, waarover zes jaar is onderhandeld, trad september 2017 al grotendeels in werking. Alleen de speciale rechtbank voor investeringsbescherming, het zogeheten ICS, kan pas in werking treden als alle lidstaten van de EU het verdrag hebben geratificeerd. Veel landen deden dat al, maar in Frankrijk en Italië leven ook zorgen over het verdrag.