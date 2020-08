Tweede Kamer wil dat huis verduurzamen wél rendabel wordt

Het PBL kwam vandaag naar buiten met de mededeling dat het aanschaffen van een warmtepomp of van het gas af gaan niet aantrekkelijk is voor de portemonnee van huizenbezitters. ,,Voor veel huishoudens zal gelden dat afwachten de voordeligste, en wellicht ook de verstandigste optie is’’, schrijft het PBL.

Die boodschap komt hard aan bij de voorstanders van klimaatmaatregelen. Zo heeft het kabinet vorig jaar in het Klimaatakkoord bepaald dat alle Nederlandse huizen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Volgens het kabinet zou dat mogelijk moeten zijn, zónder dat de energierekening van huishoudens hard stijgt.

Afspraak

,,Het moet lastenneutraal’’, zegt ook D66-Kamerlid Matthijs Sienot. ,,Die afspraak ligt er gewoon, en daar zal ik het kabinet aan houden. Als nu uit dit PBL-rapport blijkt dat het lastig wordt, moeten we daar goed naar kijken.’’ Net als andere politieke partijen stelt D66 schriftelijke vragen aan het kabinet over de kwestie.

,,Ik ben wel verbaasd over de stelligheid van het PBL’’, reageert Sienot. ,,Want ander onderzoek liet eerder zien dat het voor miljoenen huishoudens wél mogelijk zou moeten zijn om lastenneutrale investeringen te doen. Daar moet opheldering over komen.’’

Bende

Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer maakt het kabinet ‘een bende van de verduurzaming van woningen’. ,,Mensen moeten er juist wat aan overhouden als ze zuinig omgaan met energie’’, vindt Nijboer. ,,Alleen aankomen met een gunstige lening is volstrekt onvoldoende. Dat blijkt nu maar weer.’’ GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wil dat klimaatmaatregelen voor woningbezitters financieel aantrekkelijker worden. Zo vraagt hij het kabinet om de subsidies voor woningisolatie te verbeteren en te verlengen. Ook wil GroenLinks met een belastingmaatregel de rente compenseren op leningen voor verduurzaming. ,,Er is dringend aanvullend beleid nodig’’, vindt Van der Lee.

Kritiek

De PVV ziet in het PBL-rapport een extra reden om af te zien van klimaatbeleid. ,,Het effect van het energieneutraal en aardgasvrij maken van woningen op het klimaat is totaal te verwaarlozen, terwijl de gevolgen voor de portemonnee rampzalig zijn’’, zegt PVV-Kamerlid Alexander Kops, die vreest voor ‘energiearmoede’.

Ondertussen is er interne kritiek op het PBL-rapport. Zo heeft ondernemer en adviseur Jan Willem van de Groep zijn naam uit het PBL-rapport laten halen. ,,Naar mijn mening is het rapport zo beperkt in aannames en modellering dat het geen aanspraak kan maken op de getrokken conclusies’’, schrijft Van de Groep in een mail aan PBL-onderzoeker Frans Schilder.