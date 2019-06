Tweede Kamer wil hertelling EU-verkiezingen in Haarlem, Deventer en Brielle

Volgens een commissie in de Tweede Kamer zijn er afwijkingen in de vaststelling van de uitslagen geconstateerd. Zo zijn er in Haarlem honderd stemmen te veel uitgebracht ten opzichte van het aantal ingeleverde stembiljetten.



Volgens de Tweede Kamer is het voor het eerst dat het parlement een verzoek tot hertelling van een verkiezingsuitslag in stemming brengt. Dat betekent dat de politieke partijen gaan bepalen of de hertelling er ook echt komt: daarvoor moet een meerderheid in de Tweede Kamer zijn.



Als de hertelling doorgaat, heeft die hoe dan ook geen invloed op de verkiezingsuitslag van de Europese verkiezingen. De PvdA kwam als grote winnaar uit de bus. Toch vindt de Kamercommissie een hertelling belangrijk, vanwege het belang van verkiezingen en het vertrouwen van kiezers op een eerlijk verloop en een juiste uitslag.