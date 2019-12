Tweede Kamer wil speciale songfestival-treinen

Een voorstel van D66 en GroenLinks daartoe is vanmiddag aangenomen. De partijen hopen zo een alternatief te kunnen bieden voor korte vluchten binnen Europa.



,,Verschillende festivals in Europa hebben al zulk soort treinen. Het is makkelijker en beter voor het klimaat dan met het vliegtuig gaan. Het is natuurlijk heel erg feestelijk om met een grote groep mensen de trein naar Nederland te pakken om hier het songfestival te vieren’’, zegt D66'er Rutger Schonis. Het Kamerlid suggereert dat de reizigers luidkeels Arcade van de Nederlandse Songfestival-winnaar Duncan Laurence zingen.



GroenLinks-politica Suzanne Kröger hoopt vooral dat ook 's nachts treinen zullen rijden. ,,Als er zoveel mensen naar Nederland komen voor een speciale gelegenheid zoals het Eurovisiesongfestival, dan moeten we zorgen dat mensen lekker met de nachttrein kunnen komen.’’