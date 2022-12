Tweede Kamer wil spoedeisende zorg in streekziekenhuizen houden

De Kamer is erg bezorgd over het plan van het kabinet om de 45-minutennorm los te laten en acute zorg op bepaalde plekken te concentreren. Op dit moment is de norm dat vrijwel alle inwoners van Nederland binnen 45 minuten met een ambulance naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis kunnen worden gebracht.



Maar volgens zorgminister Ernst Kuipers hebben streekziekenhuizen te weinig specialisten in huis om op elk moment goede acute zorg te leveren. Het is volgens hem voor de kwaliteit juist beter als deze zorg soms geconcentreerd wordt. Hij kan zich wel vinden in de Kamerwens om rekening te houden met de leefbaarheid en met een breed medisch perspectief.