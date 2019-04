Tweede man FvD: Baudet trekt partij te veel naar rechts

Het is voor het eerst dat er openlijk onderlinge kritiek te horen is in de top van Forum voor Democratie.

Otten neemt Baudets opmerkelijke speech op de korrel, omdat de partijleider daarin woorden gebruikte zoals het woord ‘boreaal’. Dat wordt ook wel een ‘dog whistle’ genoemd: het kan gewoon als ‘noorderlijk’ worden opgevat omdat dit de letterlijke vertaling is, maar wordt in extreem-rechtse kringen ook gehoord als een soort eufemisme voor raszuiverheidstheorieën. Baudet ontkende dat dit zijn bedoeling was.

Vehikel

Volledig scherm Baudet en Otten (rechts) tijdens de campagne. © Arie Kievit Toch is Otten kritisch: ,,Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten. Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. Hij gaat over zijn eigen woorden, maar woorden hebben consequenties. Je hebt verantwoordelijkheid voor andere mensen. Het is de vraag of je een politieke partij moet gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt. Ik vind van niet.”

Otten vindt dat het de partij naar een verkeerde kant duwt, zoals ook politiek filosoof Melvin Schut betoogde in een ingezonden artikel in NRC. ,,Hij zegt: je trekt in feite de partij naar rechts en dan verlies je de verbinding met het centrum. Dat was mijn analyse ook. Je trekt de partij met een ruk de kant op waar je volgens mij niet moet zijn.”

Otten zegt verder: „Dat we in de racismehoek zijn neergezet. Daar ben ik wel klaar mee, met die kritiek. Fascisme, racisme, ik wil daar niks mee te maken hebben. Mijn invalshoek is: mensen rekruteren via een nieuwe partij zodat in Nederland politieke verandering gerealiseerd kan worden. Ik wil echte financiële en fiscale veranderingen. En ik denk: ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht ras, iederéén wil minder belasting betalen. Wat kan mij het verder schelen?”

Succes delen

Otten zegt Baudet hier ook op te hebben gewezen. ,,Ik wist ook niet dat die 21 minuten zou duren. Ik had wel van tevoren tegen hem gezegd: ik zou een verbindende speech houden. Forum voor Democratie is nu een grote partij en dan moet je laten zien dat je serieus bent. Ik vind: bewaar zo’n verhaal voor een lezing. Doe dit niet als heel Nederland bezig is met de uitslag. Ik zou alle lijsttrekkers uit de provincies op het podium hebben gehaald. Achteraf heb ik tegen hem gezegd: je had het succes meer moeten delen.”

Nu de partij groeit, zal Baudet er volgens Otten ‘aan moeten wennen’ dat ook andere FvD’ers zich op podia laten zien. Ook al is dat ‘best lastig voor hem', zegt Otten.

Nexit

De FvD-oprichter erkent verder dat hij en Baudet van mening verschillen over een nexit. Baudet houdt vol dat Nederland de Europese Unie zo snel mogelijk zou moeten verlaten, terwijl Otten juist wel heil ziet in nauwe economische samenwerking. Hierover werd al eerder duidelijk dat de partij zwalkt op dat punt.

Meldpunt