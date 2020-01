Tweede staatssecretaris na hard ingrijpen bij Belastingdienst

150.000 euro in eigen zak Oud-minister Spies verder klem als burgemees­ter na nieuwe onthulling

11 januari De Alphense burgemeester en oud-minister Liesbeth Spies (CDA) komt steeds verder in het nauw. Spies lag in eind vorig jaar al onder vuur toen het AD onthulde dat de burgemeester haar inkomsten uit nevenfuncties in eigen zak stak. Dit terwijl de gemeentelijke gedragscode haar verplicht om dat geld, het gaat om 150.000 euro, in de gemeentekas te storten.