Universiteiten positief over onderwijsplannen kabinet

UpdateDe Vereniging van Universiteiten (VSNU) is in grote lijnen positief over de plannen van minister Ingrid van Engelshoven om m eer ruimte te geven aan de internationalisering van het onderwijs.

Maar de organisatie vindt dat dit niet moet leiden tot nog meer regels. ,,De regeldruk moet niet nog hoger worden'', aldus de VSNU. ,,Ook moet de kwaliteit van het onderwijs op peil blijven en moeten we ervoor waken dat opleidingen heel groot worden.''

De universiteiten hechten wel veel waarde aan de internationalisering van de studenten. ,,De arbeidsmarkt internationaliseert. Het is mooi als studenten dit dan al hebben meekregen met de internationale oriëntatie en het volgen van colleges in het Engels.''

De VSNU is ook blij dat de minister een aantal maatregelen heeft overgenomen die de universiteiten en hogescholen eerder hebben aangedragen. ,,We hebben er vertrouwen in dat we goede stappen kunnen zetten.''

Ook de de Vereniging Hogescholen is redelijk positief. Internationale vaardigheden zijn belangrijk voor toekomstige beroepen van de studenten, zegt ook de vereniging. Zij zet wel vraagtekens bij maatregelen ten aanzien van taalkeuze en de registratie daarvan. Deze maatregelen zullen voor de instellingen vooral meer bureaucratische last opleveren, vreest de club. Teleurstellend vindt ze ook dat aan het voornemen uit het regeerakkoord om het elders studeren te bevorderen, geen extra middelen zijn gekoppeld. De meeste hbo-bacheloropleidingen worden overigens alleen in het Nederlands aangeboden, meldt de vereniging.

Kritiek

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is juist teleurgesteld. ,,Ze heeft half werk geleverd. Van Engelshoven zegt oog te hebben voor de keerzijden van verengelsing maar echte maatregelen durft ze niet te nemen'', reageert voorzitter Tariq Sewbaransingh. De LSVb gaat ervan uit dat de Tweede Kamer haar bijstuurt.

Van Engelshoven wil internationalisering aanmoedigen omdat de Nederlandse kenniseconomie, de wetenschap en de studenten er beter van worden. De onderwijsminister stelt als voorwaarde dat het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen.