Uslu na gesprek met John de Mol: ‘Meer meldingen, ook over andere programma’s’

Naast meldingen van misstanden over The Voice zijn er bij omroepen ook over andere programma's meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) gezegd na een gesprek met Talpabaas John de Mol. Ze pleit voor een ‘gezamenlijke’ aanpak tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

De twee ontmoetten elkaar vanmiddag over de misstanden bij het programma The Voice of Holland. Nieuwe richtlijnen zijn volgens Uslu niet nodig. ,,Die richtlijnen zijn er al. We moeten dit probleem echter blijven analyseren. Alle bedrijven doen het op eigen manier, ze hebben focus ervoor, maar we moeten het met elkaar doen.”

Uslu zei dat er meer meldingen bij omroepen zijn gedaan, ook over andere programma's. Om welke programma's dat dan gaat, lichtte ze niet toe.

Zestig meldingen

Sinds de Boos-aflevering over The Voice of Holland van afgelopen donderdag, zijn er bij het meldpunt Mores voor de culturele en creatieve sector van grensoverschrijdend gedrag zestig meldingen gekomen. De helft van deze meldingen ‘kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek', zegt Uslu.

Het aantal vertrouwenspersonen van het meldpunt is opgevoerd van twee naar acht. Uslu reageerde vorige week fel op de uitzending van BOOS. De verhalen van slachtoffers maakten haar ‘misselijk’, vertelde ze. De bewindsvrouw was ook kritisch op het optreden van De Mol.

‘Heel groot probleem’

Uslu hoopt dat omroepen als RTL, Talpa, de NPO, producenten en ‘experts’ samen gaan komen in een gesprek om een aanpak te ontwikkelen. ,,Iedereen die ik spreek wil hier aan meewerken. Dit is een heel groot probleem en dat willen we samen oppakken.” Over haar gesprek met De Mol zei ze dat het ‘een goed gesprek’ is geweest. ,,De sfeer was goed, er komen allerlei vervolgafspraken.”

In het programma BOOS, van maker Tim Hofman, kwam een keur aan misstanden aan bod. Meerdere vrouwen deden hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. De verhalen betroffen bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur.

Rietbergen stapte op. Hij erkende relaties van ‘seksuele aard’ te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. RTL zette de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek stil. Tegen hem liggen twee aangiftes, waarvan een voor verkrachting.

Volledig scherm John de Mol in de uitzending van BOOS. © Rob Engelaar

‘Het ligt niet aan de vrouwen’

De Mol was tot en met 2019 eindverantwoordelijk voor het programma dat hij ooit zelf bedacht. Op zijn opmerkingen dat hij weinig had kunnen doen aan de cultuur op de werkvloer omdat vrouwen zich niet meldden, kreeg hij veel kritiek. Onder meer via een advertentie van Talpa-vrouwen in het AD. In de paginagrote advertentie stond de tekst: ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’.

Uslu wilde niet zeggen of zij hem daarop heeft aangesproken. ,,Ik vind het niet netjes om details over mijn gesprek te bespreken.”

Bekijk hier al onze video’s over de schandalen rondom The Voice: