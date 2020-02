Utrechtse imam Salam: VN-rapporteur moet Nederland op vingers tikken

De moskeeschool van Salam staat woensdag centraal in de verhoren. In de ochtend wordt onderzoeker Trees Pels van het Verweij-Jonker Instituut bevraagd. Zij schreef vorig jaar een uiterst kritisch rapport over de koranlessen en Arabische lessen, waarbij het risico bestaat dat kinderen fundamentalistische invloeden meekrijgen en wordt geleerd zich af te keren van de samenleving.



Salam zelf kan vragen verwachten over donaties aan zijn moskee vanuit Koeweit. Afgelopen zaterdag ontkende hij op deze site geld te hebben ontvangen van de Revival of Islamic Heritage Society, die in verband wordt gebracht met terreurorganisatie al-Qaida.