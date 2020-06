Vaccinatiegraad weer in de lift, inenten wint aan populariteit

Hans van Vliet leidt het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Hij ziet dat het over het algemeen in Nederland echt de goede kant op gaat. ,,Het onderwerp ‘vaccineren’ leeft weer! Dat is een heel andere boodschap dan de afgelopen jaren. Sinds 2019 kun je echt spreken van een goednieuwsshow.”



Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) verwelkomt de duidelijke trendbreuk, een toename van de inentingsgraad. Blokhuis beschouwt vaccinatie als ‘een daad van naastenliefde’. ,,Ik voel me gesterkt in de maatregelen die ik heb ingezet om meer kinderen en jongeren te vaccineren.”



Volgens Van Vliet (RIVM) komt de stijging doordat de aandacht voor vaccinatie, zowel in het maatschappelijk debat als in de politiek, is toegenomen. De discussie over het weigeren van kinderen zonder inentingen op de crèche was verhit.