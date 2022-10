Van der Burg in beroep tegen uitspraak over slechte opvang asielzoekers

met VideoStaatssecretaris Eric van der Burg gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de leefomstandigheden in de asielopvang. De rechtbank oordeelde gisteren dat de overheid niet voldoet aan de Europese normen die gelden voor menswaardige opvang.

Van der Burg was niet verbaasd over de uitspraak van de rechter, zei hij eerder vandaag. ,,De uitspraak was niet onverwacht omdat we dat ook ook wel wisten”, zegt de bewindsman voorafgaand aan de ministerraad. Toch gaat hij in hoger beroep. Hij is het namelijk ‘op een aantal specifieke punten’ niet eens met de rechter.

Van der Burg lichtte niet toe waarin de rechtbank volgens hem ongelijk heeft. ,,Maar de hoofdboodschap is: zorg voor voldoende plekken van voldoende niveau”, aldus de staatssecretaris. Daarmee is hij het wel ‘volledig eens’. Toch wijst de VVD’er erop dat het probleem in de praktijk nog niet zo eenvoudig op te lossen is.

‘Heel ingewikkeld’

Door het gebrek aan structurele opvanglocaties, waarvan het kabinet ook heeft toegegeven dat dat het gevolg is van oud kabinetsbeleid, worden nu vooral mensen opgevangen in crisisnoodopvangplekken. Hij zegt de gemeenten die die plekken hebben aangeleverd dankbaar te zijn, ‘maar wat eigenlijk nodig is, is reguliere opvang’, waar zaken beter geregeld zijn. De nieuwe wetgeving die hij daarvoor wil ontwikkelen heeft vertraging opgelopen omdat het ‘heel ingewikkeld’ is om met een voorstel te komen dat op politieke en maatschappelijke steun kan regelen. Ook daar wordt in de ministerraad over gesproken.

Kwetsbare asielzoekers, onder wie kinderen, mogen van de rechter per direct niet meer in de crisisnoodopvang ondergebracht worden. Van der Burg heeft de gemeenten gevraagd om allemaal ten minste één huis ter beschikking te stellen om enkele minderjarigen in op te vangen.

‘Diep door de humanitaire ondergrens zakt’

VluchtelingenWerk is verbaasd dat Van der Burg in hoger beroep gaat. ,,Het staat de overheid natuurlijk vrij om dit te doen, maar ons ontgaat het doel dat zij daarmee willen bereiken. Iedereen kan zien dat de opvang van asielzoekers op veel plekken in ons land diep door de humanitaire ondergrens zakt. Baby’s, zwangere vrouwen en zieke vluchtelingen verblijven op dit moment in hele schadelijke omstandigheden zoals hallen, tenten en gymzalen. Ook de staatsecretaris heeft zelf herhaaldelijk aangegeven dat we als land niet meer voldoen aan minimale normen", aldus de organisatie.

VluchtenlingenWerk ziet liever dat de overheid haar tijd steekt in het halen van de termijnen om de opvang van kwetsbaren te verbeteren. ,,In plaats van het bestrijden van deze uitspraak. Bijvoorbeeld door direct aan de slag te gaan met de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers die nu in de wachtruimtes van de IND op een stoel slapen.”

