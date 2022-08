Van der Burg: Ook vanavond slapen nog asielzoekers buiten in Ter Apel

staatssecretaris asielzakenStaatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) verwacht niet dat het terrein rond aanmeldcentrum Ter Apel vanavond leeg is. Hij denkt dat er alsnog mensen buiten de poorten zullen slapen. Van der Burg is druk in overleg met gemeenten om meer opvang te regelen voor de nieuwkomers, maar dat levert vandaag nog niet het gewenste resultaat op, zei hij voor aanvang van de ministerraad.

Vanavond zal volgens Van der Burg het voorterrein nog niet leeg zijn, tenzij een aantal gemeenten vandaag alsnog aangeeft asielzoekers op te kunnen vangen. ,,Maar ik was heel erg blij met Apeldoorn, die donderdag zei dat ze bijspringen. Doetinchem gaat dit weekend open, dat gaat ook helpen. Maar we hebben nog op korte termijn extra gemeenten nodig.”

Voor de opvang op middellange termijn zegt Van der Burg nog wat ijzers in het vuur te hebben. Het liefst wil hij geen dwang gebruiken, zoals in Tubbergen waar een hotel is opgekocht voor asielopvang. Dat was bedoeld voor de langere termijn en levert nu nog niks op, zegt de bewindsman. Vrijwilligheid levert op korte termijn volgens de staatssecretaris veel meer op. ,,En ik wil die dwang ook voor de langere termijn niet inzetten, het kost je ook gewoon veel draagvlak.”

Pakket aan maatregelen

Al maanden worstelt het kabinet met het asieldossier. Het kabinet voelt de druk om met een doorbraak te komen en een einde te maken aan de grote problemen die rond het aanmeldcentrum in Ter Apel spelen, zei minister Hugo de Jong (Volkshuisvesting) voorafgaand aan de ministerraad. ,,De situatie in Ter Apel is onverteerbaar, we zúllen met een oplossing moeten komen.”

De verwachting is dat het kabinet na de ministerraad met een pakket aan maatregelen komt. ‘Alle overleggen’ gaan vandaag over Ter Apel en de problemen in het asielsysteem die aan de situatie ten grondslag liggen. ,,Laten we alsjeblieft hopen dat we er vandaag uitkomen en tot maatregelen komen”, aldus De Jonge.

Een van de problemen in de keten is dat statushouders, vluchtelingen die al een verblijfsstatus hebben gekregen, niet goed ‘doorstromen’ uit de centra: er is een tekort aan woningen voor deze groep, waardoor zij bedden ‘bezet houden’. Ook op het terrein van woonminister De Jonge worden dus maatregelen verwacht.

Geen asielzoekers meer buiten

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er vanaf vandaag geen asielzoekers meer buiten slapen, zei hij eerder deze week. Schuiling wil dat het kabinet opvanglocaties regelt voor de ongeregistreerde buitenslapers. Als gemeenten niet willen meewerken, moet dat desnoods onder dwang, vindt hij. Ook wil Schuiling dat er een tijdelijke opvang komt in de buurt van het aanmeldcentrum. Als asielzoekers aan de beurt zijn voor een afspraak in het aanmeldcentrum, moeten ze vanuit die opvang naar Ter Apel worden gebracht.



Gemeenten dwingen tot het opvangen van asielzoekers en statushouders ligt binnen de VVD gevoelig. Vele tientallen lokale fracties willen juist dat gemeenten hier niet toe worden gedwongen, omdat het daar ook al ‘piept en kraakt’.

Volledig scherm Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie. © ANP

Artsen zonder Grenzen

Al dagen slapen honderden asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sinds gisteren verleent Artsen zonder Grenzen medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort. Het is voor het eerst dat de hulporganisatie in actie komt in Nederland.



Dat Artsen zonder Grenzen zorg is gaan verlenen aan asielzoekers in Ter Apel is volgens staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) ‘erg’, maar ook ‘goed’. ,,In die zin ben ik er blij mee”, zei hij gisteren. Daarna was er een stortvloed van kritiek op de staatssecretaris dat het ‘beschamend’ is dat hiervoor een hulporganisatie als Artsen Zonder Grenzen nodig is, die normaliter vooral actief is in arme landen.