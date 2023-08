Van der Burg: opvang derdelanders stopt vanaf maandag echt

UpdateHet besluit om de opvang van zogenoemde derdelanders uit Oekraïne vanaf maandag te stoppen, gaat gewoon door, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Hij reageert daarmee op een ontvangen brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die duidelijkheid eiste over de opvang van buitenlandse Oekraïners.

Het kabinet maakte eerder deze week bekend dat de opvang van derdelanders volgende week stopt. Het gaat om ongeveer 2200 mensen die vluchtten uit Oekraïne toen Rusland dat land binnenviel, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Het gaat bijvoorbeeld om buitenlanders die in Oekraïne studeerden of werkten.

Derdelanders zijn naar de rechter gestapt om te voorkomen dat ze de opvang moeten verlaten. In twee zaken werden ze in het ongelijk gesteld, maar in een zaak besliste de rechtbank in Den Haag dat alleen Europa de bescherming van derdelanders kan stoppen. De staatssecretaris gaat in hoger beroep want ‘we moeten duidelijkheid hebben van de Raad van State’.

Maandag vindt volgens Van der Burg gewoon de ‘aanzegging’ plaats dat de opvang van derdelanders stopt. ,,Dat is niet hetzelfde als dat de mensen al verplicht moeten vertrekken, want dat is 28 dagen na de aanzegging en tegen die tijd hebben we duidelijkheid”, zegt hij. Derdelanders kunnen intussen ook nog asiel aanvragen of een werk- of studievisum om te voorkomen dat ze Nederland moeten verlaten.

VNG

In haar brief aan Van der Burg eiste de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uiterlijk vrijdag om 12.00 uur duidelijkheid over de vraag of zogenoemde derdelanders uit Oekraïne opgevangen mogen worden. Ze wilde voorkomen ‘dat gemeenten verantwoordelijk worden gehouden voor onomkeerbare besluiten’.

De staatssecretaris zei dinsdag na overleg met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad dat deze groep van 2200 weinig kans maakt op asiel. Voorzitter Wouter Kolff zei toen dat gemeenten de derdelanders maandag zullen meedelen dat ze niet meer mogen blijven in de gemeentelijke opvang. Burgemeesters zijn bang dat veel mensen van deze groep daarna in de illegaliteit verdwijnen.

Volgens Van der Burg was al lang duidelijk dat er een einde aan de opvang van derdelanders zou komen. ,,Iedereen wist al op 4 maart dat het op 4 september zou aflopen, dus ook de derdelanders kunnen niet zeggen: we zagen het niet aankomen”.

Ministerie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is ondanks de uitspraak van woensdag nog steeds van plan om de opvang van derdelanders per 4 september stop te zetten. De uitspraak heeft volgens een woordvoerder ‘geen schorsende werking voor de gehele groep derdelanders’. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat tegen de uitspraak in beroep.

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat derdelanders uit Oekraïne voorlopig in Nederland moeten kunnen blijven, nu de rechtbank de overheid heeft teruggefloten. Bij de Raad van State loopt nog een zaak over het opheffen van de bescherming. ,,De opvang van derdelanders intrekken zonder uitsluitsel over of Nederland dit mag doen, is een recept voor chaos”, aldus een woordvoerder. De organisatie zegt dat de gevolgen ‘voor gemeenten, de asielketen en vooral voor derdelanders zelf’ niet te overzien zijn als de bescherming nu wordt opgeheven en dat later moet worden hersteld.