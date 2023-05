Van der Plas heeft geen spijt van boycot Zelensky-bijeenkomst: ‘Ik wil er heel duidelijk over zijn’

De tweet van Van der Plas gisteravond, waarin ze meedeelde niet bij de speech van de Oekraïense president te zijn, deed veel stof opwaaien. Het is volgens haar ‘niet gepast’ dat Zelensky op dodenherdenking een bezoek aan Nederland brengt.

Het leverde Van der Plas een stortvloed aan - grotendeels boze - reacties op. Zo tweette collega-Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD): ,,Je mag de timing ongelukkig vinden, maar een bevriend staatshoofd boycotten gaat echt héél ver.’’

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is de komst van Zelensky op dodenherdenking ‘louter toeval'. ,,Het heeft te maken met een zeer intensief schema dat hij afloopt. Hij bezoekt een aantal hoofdsteden en dat soort bezoeken komt op relatief korte termijn.’’

Dat Caroline van der Plas de speech van Zelensky in de Eerste Kamer niet bijwoonde vanwege de 'ongelukkige datum', was geen boodschap dat de partij Oekraïne niet meer steunt.

Geen spijt

Van der Plas zelf heeft geen spijt van haar besluit. Ze vertelt aan deze site dat het haar vooral dwarszit dat Zelensky de aandacht afhaalt van de jaarlijkse dodenherdenking in de Tweede Kamer, die in de ochtend plaatsvindt bij de Erelijst van Gevallenen en in Nieuwspoort.

,,Ik wil er heel duidelijk over zijn”, zegt Van der Plas. ,,We hebben hier op 4 mei herdenkingen. Als op dat moment op een andere plek in Den Haag Zelensky komt spreken, dan vind ik dat een ongelukkige datum!” Ze wil Zelenskys positie niet ondermijnen. ,,Hij vecht ook voor de vrijheid van ons land, van Europa”, aldus Van der Plas. ,,Als Poetin Oekraïne binnen kan wandelen, kan hij dat ook bij Polen.’’

Pro-Oekraïne

Ze vindt het vervelend dat haar allerlei verwijten worden toegeworpen. ,,We moeten er niet alles bij gaan halen: ze is pro-Poetin, ze zal wel betaald worden door de Russen, hij is Joods en mag niet komen. Dat staat allemaal volledig los van elkaar, en slaat nergens op.”

Ze ziet het dan ook niet als boodschap aan Oekraïne dat ze niet is gekomen. De BBB is sinds de Provinciale Statenverkiezingen een flinke machtsfactor geworden in ons land. ,,We hebben Oekraïne altijd gesteund. We hebben altijd pro-Oekraïne gestemd. Maar ben ik het gewoon niet eens met deze datum, meer dan dat is het niet.’’

Ze ziet haar positie overigens als leider van de BBB nog onveranderd, ook na de verkiezingswinst. ,,We zijn nog helemaal niet de grootste in de senaat. De oude Eerste Kamerleden zitten er nog. En dan nog mag ik als volksvertegenwoordiger gewoon mijn mening delen.”

Minister-president Mark Rutte begroet de Oekraiense president Volodymyr Zelensky op het Catshuis. De president is de afgelopen maanden vaker naar het buitenland gereisd. Het is voor het eerst dat hij Nederland bezoekt.

