Van Dissel verwacht toename corona-infecties door versoepelingen en herfst, maar veel is onzeker

Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanavond tijdens een vragenronde met Tweede Kamerleden. Het kabinet wil de 1,5 meter-regel schrappen op 25 september en een coronapas invoeren voor cultuur, horeca en grote sportevenementen. ,,We verwachten eerst nog een daling, maar met de winter op komst modelleren we een stijging. Hoe hoog die wordt, is de vraag. Je zou weer op behoorlijke aantallen IC-en ziekenhuisopnames uit kunnen komen”, zei de RIVM-directeur.

Het aantal infecties en ziekenhuisopnames daalt heel licht. Bij de jongste kinderen (0-9) steeg het aantal besmettingen iets, maar bij de twintigers was juist een daling te zien. ,,Het beeld is nu wekenlang stabiel”, zei Van Dissel.

Vaccins



Hij herhaalde dat de vaccins uitermate effectief zijn tegen ziekenhuis- en IC-opnames, respectievelijk 95 en 97 procent. ,,Dat is gewoon heel erg hoog. Die effectiviteit meten we per twee weken, dat blijven we volgen.”

Een eventuele afname in antistoffen wordt dan op tijd gemonitord. Dat kan meespelen bij de discussie over een eventuele derde vaccinatieronde, de Gezondheidsraad ziet daar vooralsnog geen noodzaak toe.