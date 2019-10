Van Engelshoven: Kinderspeelgoed is er voor iedereen

De keuze voor speelgoed is uiteraard ‘aan kinderen en ouders’. ,,Maar waarom wordt dan een deel in roze en een deel in blauw gepresenteerd?”, stelde minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie). ,,Kan dat niet allemaal gelabeld worden als ‘kinderspeelgoed’?”

Van Engelshoven moest zich vandaag in het Vragenuur in de Tweede Kamer verantwoorden voor haar uitspraken in deze krant over kinderspeelgoed. De bewindsvrouw riep donderdag Nederlandse speelgoedfabrikanten op om rolbevestigend speelgoed onder de loep te nemen. Ze deed dat in een reactie op het Franse plan volgend jaar een in speelgoedwinkels een einde te maken aan het onderscheid tussen ‘meisjes’ en ‘jongens’. Een deel van de Kamer, ook haar coalitiepartners, reageerde woedend op haar oproep en stelde dat de minister wel wat beters te doen had.

Trekkkers

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij stelde dat er ‘zelfs bij de SGP’ totaal geen sprake is van stereotypering in speelgoed. Een stagiaire van de fractie mocht vroeger gewoon met trekkers spelen, verhaalde hij, een andere medewerkster nam motorrijlessen en weer een derde gaat ‘met de kettingzaag tekeer’. ,,Wat is het probleem?”, wilde Van der Staaij van Van Engelshoven weten.



Die stelde enkel het beleid dat ze vorig jaar uiteenzette in haar Emancipatienota te hebben herhaald. ,,Door stereotypering te vermijden, vergroten we de vrijheid voor iedereen. Waarom moeten we bij speelgoed al van te voren die keuze sturen door het over meisjes- en jongensspeelgoed te hebben? Kinderspeelgoed is er voor iedereen, ik begrijp niet wat daar tegen is.”

‘D66-activist’

Van der Staaij noemde het ‘eng’ dat een minister ‘er zo dicht bovenop zit’. ,,Kunt u uw tijd niet beter besteden?” Coalitiepartner VVD vindt dat ook. ,,Er staat niks over speelgoed in de Emancipatienota”, aldus Kamerlid Zohair El Yassini. ,,Ga eerst maar eens echt slagen maken op emancipatie – als het gaat om financiële onafhankelijkheid van vrouwen, bijvoorbeeld – en laat speelgoed over aan kinderen.”



Het CDA noemde het een zaak voor winkeliers en de ouders zelf. PVV-Kamerlid Harm Beertema deed de uitspraken van Van Engelshoven af als die van ‘een D66-activist’ en ‘niet van een minister’.