Van Engelshoven komt ‘voor de kerst’ met plannen tentoonstelling geboortepapieren Nederland

VVD diep door het stof: maatrege­len ondergra­ven geloofwaar­dig­heid Rutte

16 november Het is oppassen dat het elastiekje niet breekt in Rutte-3. De VVD leed deze week pijn door de snelheidsverlaging op snelwegen. En dit is nog maar het begin, want de stikstofcrisis is nog lang niet voorbij.