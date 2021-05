Van Haga over breuk met Baudet: ‘De oorlog erbij halen is niet onze manier van politiek bedrijven’

Een ‘verschil van inzicht over hoe politiek moet worden bedreven’ is volgens Wybren van Haga de reden dat hij zich met twee fractiegenoten afscheidt van Forum. Dat Thierry Baudet de Tweede Wereldoorlog erbij haalt, is volgens Van Haga ongepast. ,,Don’t mention the war.”

De verwijdering tussen de nummer twee van FVD en Baudet is ‘de afgelopen weken’ ‘geëscaleerd’, zegt Van Haga in een toelichting. Directe aanleiding waren de omstreden ‘bevrijdingsposters’, waarin Forum een vergelijking trok tussen de coronamaatregelen en inperking van vrijheden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

,,Persoonlijk vind ik dat je 4 en 5 mei exclusief eigendom moet laten zijn van mensen die hebben geleden, die hebben gevochten", zegt Van Haga, die eerder al verklaarde dat zijn familie destijds aan de zijde van de Engelsen had meegestreden. ,,Blijf daarvan af. In zijn laatste essay legt Baudet uit dat hij juist wél vindt dat dat nodig is. Wij vinden dat niet. Don’t mention the war.”

‘Als vrienden uit elkaar’

Volgens Van Haga heeft Baudet een ‘academisch-filosofische manier van politiek bedrijven’ die niet de zijne is, ‘ook al valt er geen speld tussen te krijgen’. Baudet is volgens Van Haga niet de enige die naar de Tweede Wereldoorlog verwijst. Ook een partij als D66 doet dat volgens hem regelmatig. ,,Dan snap ik dat Baudet zegt: als linkse partijen dat mogen, dan mogen wij dat ook.” Maar beter zou zijn om hier helemaal van weg te blijven, meent hij. ,,De Tweede Wereldoorlog is nog hartstikke vers. Mensen voelen daar een enorme pijn bij.”

Ondanks het verschil van mening gaan Baudet en Van Haga ‘als hele goede vrienden uit elkaar', aldus de nummer twee. ,,Ik heb groot respect voor hem", zegt Van Haga.

Excuses

Gisteravond tijdens het coronadebat gebeurde er al iets opmerkelijks tussen de partijleider en zijn secondant: Baudet nam het niet zo nauw met de coronaregels en tikte provocatief D66-Kamerlid Paternotte aan, waarna Van Haga even later excuses aanbood voor die schending van de anderhalve meter-regel: ,,Dat is onjuist, ik kan me voorstellen dat Paternotte dat ongepast vindt. De bedoelingen waren niet slecht, maar ik wil mijn excuses aanbieden.”

Met het vertrek van Van Haga verliest Baudet het immens populaire ‘coronakritische geweten’ van de partij: de voormalige VVD’er Van Haga ontpopte zich tijdens de pandemie tot het parlementaire tegengeluid van de corona-aanpak. Van Haga was het die alle debatten en briefings deed, die uithaalde naar de lockdowns, die het gevaar van het virus nuanceerde, die Van Dissel, De Jonge en Rutte van repliek diende.

Die strijd leverde hem maar liefst 240.000 voorkeurstemmen op, net wat minder dan partijleider Baudet (245.000), maar niettemin een uiterst stevig mandaat. De pandjesbaas sleepte op eigen kracht drie zetels binnen voor Forum.