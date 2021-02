Vanaf mei coronaprik bij diabetes en astma, nog ziekere mensen al volgende week aan de beurt

Eén miljoen mensen met een medische aandoening zoals diabetes of astma krijgen vanaf begin mei een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Dat staat in de brief die minister De Jonge (Volksgezondheid) vanavond naar de Tweede Kamer zal sturen, melden ingewijden.

Het gaat om groepen mensen tussen de 18 en 60 jaar die normaal gesproken voor de griepvaccinatie worden uitgenodigd en daarom heel goed aansluiten bij de uitvoeringspraktijk van de huisartsen. Denk ook aan mensen met een chronische stoornis van de hartfunctie, nierpatiënten en mensen met een stoornis aan hun afweersysteem. Tot nu toe stonden deze groepen op het schema voor een vaccinatie in het tweede of derde kwartaal.

Zij krijgen allemaal een vaccin van AstraZenaca (of ander tegen die tijd goedgekeurd middel van bijvoorbeeld Janssen of CureVac) ingespoten en worden gelijktijdig met de 50-59 jarigen ingeënt, omdat ze ongeveer hetzelfde risico lopen op een ernstig beloop en sterfte door corona.

30.000 nog ziekere mensen

Veel sneller komt een nieuw groep met zo’n 30.000 nog ziekere mensen aan de beurt, heeft de minister besloten. Het betreft patiënten met vormen van bloedkanker (zoals leukemie), mensen met ernstig nierfalen, patiënten met zeldzame immuunziekten of mensen die een orgaantransplantie hebben ondergaan. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna vanaf volgende week al via een specialist.

Dat geldt ook voor patiënten met ALS of Duchenne, die eerder al werden aangewezen met voorrang. De minister geeft aan in de passage over vaccinaties, die deze site heeft ingezien, dat hij mensen met aandoeningen perspectief wil geven op een prik.

De Jonge signaleert dat er een grote groep mensen is die vanwege een kwetsbare gezondheid een verhoogd risico loopt op ernstige ziekte als zij met het coronavirus in aanmerking komen. In afwachting van een vaccin hebben veel van deze mensen zichzelf geïsoleerd. Hij begrijpt heel goed dat deze mensen vragen hebben over wanneer zij aan de beurt zijn.

Op advies van de Gezondheidsraad bleek onlangs al dat mensen met het syndroom van Down en mensen met ernstig overgewicht (morbide obesitas) vooraan in de rij staan om via de huisarts een prik te krijgen.