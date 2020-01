Veel kritiek op advies om stelsel arbeidsmarkt volledig om te gooien

Zo willen linkse partijen in de Tweede Kamer niet dat er aan de bestaande rechten van werknemers moet worden gemorreld, zoals zij het voorstel van de commissie uitleggen. PvdA-leider Lodewijk Asscher van de PvdA noemt het onacceptabel dat werkgevers de mogelijkheid zouden moeten krijgen om werknemers ‘gedeeltelijk’ te kunnen ontslaan. ,,Zonder toestemming van rechter of UVW. Zo maak je miljoenen werknemers onzeker. Wat een dramatisch slecht idee’’, zegt hij



De commissie is ingesteld door het kabinet om met een advies te komen over hoe de arbeidsmarkt er in de toekomst uit moet zien. Nu zijn er veel problemen doordat een groeiend aantal werknemers geen vaste baan meer heeft en daar is het stelsel niet goed op ingericht. Het is de bedoeling dat het advies een rol speelt bij het opstellen van de partijprogramma’s voor de verkiezingen van 2021 zodat een volgend kabinet mogelijk met een hervorming van het sociaal stelsel kan komen.