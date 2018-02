Veel lokale PvdA-afdelingen kiezen andere naam

Rutte spreekt Zuid-Koreaanse president Moon

9 februari Premier Mark Rutte heeft na aankomst in Zuid-Korea een gesprek gehad met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Ze spraken onder meer over de situatie op het Koreaans schiereiland ,,ook in het licht van het Nederlands lidmaatschap van VN-Veiligheidsraad'', aldus de premier.