Veel meer toeslagenouders krijgen ‘kerstgift’ van 750 euro

Video Rutte steekt hand in eigen boezem rond toeslagen­af­fai­re: ‘Grenzen overgaan mag niet’

26 november Premier Mark Rutte zegt lessen te hebben getrokken uit de toeslagenaffaire. Een van de dingen die hij zich ‘aanrekent’ is dat hij het belang van rechtsbescherming onvoldoende heeft benadrukt toen het kabinet besloot om fraude harder aan te pakken ,,Ik had explicieter moeten zeggen: ja we gaan het aanpakken, maar het mag niet gebeuren dat we grenzen over gaan.”