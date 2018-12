Verbazing over grondblunder ProRail: ‘Dit is niet uit te leggen’

VIDEO EU-top: May is welkom, maar er wordt niet meer onderhan­deld

13 december De regeringsleiders van de EU komen vandaag en morgen voor de laatste keer dit jaar bij elkaar in Brussel. De Britse premier Theresa May is er ook bij, want het gaat natuurlijk weer over de brexit. ,,Maar laten we duidelijk zijn”, zeggen hoge diplomaten: ,,Er wordt niet meer onderhandeld.”