Verbijstering om homo-uitspraken Arie Slob: 'Deze minister is echt helemaal de weg kwijt’

Binnen de homogemeenschap en daarbuiten is vol ongeloof gereageerd op de uitspraken die minister Arie Slob (Onderwijs) vandaag in de Tweede Kamer heeft gedaan. Volgens de oud-partijleider van ChristenUnie mogen reformatorische scholen homoseksualiteit afkeuren, als ze tenminste toezien op een veilig leerklimaat voor alle leerlingen. Onbegrijpelijk, vindt het COC. ,,Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie”, stelt voorzitter Astrid Oosenbrug.

De laatste tijd is er veel discussie over reformatorische scholen, zoals het Van Lodenstein College in Amersfoort, waar ouders vooraf een verklaring moeten tekenen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Als ouders niet tekenen, kan hun kind niet naar school. De linkse oppositie en coalitiepartij D66 willen dat scholen stoppen met dergelijke verklaringen.

Lisa Westerveld (GroenLinks) noemt het een paradox: ‘ongeremde vrijheid kan leiden tot onvrijheid’. School wordt een onveilige omgeving als kinderen niet zichzelf kunnen zijn, vindt zij. Volgens D66-er Paul van Meenen wordt er op die school al gediscrimineerd, voordat de leerling al binnen is. ,,Iedereen heeft recht op eigen waarden, maar niet op eigen wetten.”

‘Slob is de weg kwijt’

D66 en andere partijen gingen vandaag in debat over de identiteitsverklaringen die op sommige reformatorische scholen worden gehanteerd. Minister Arie Slob (Onderwijs) bevestigde dat scholen in zijn ogen ouders mogen blijven vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Wel moeten scholen zich inspannen om voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat te creëren. ,,Laat daar geen misverstand over zijn, scholen zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van alle leerlingen”, zo citeerde dagblad Trouw de minister vandaag.

Het COC vindt de uitspraken van Slob niet meer van deze tijd en roept de Kamer in een brief op om de wet over de burgerschapsopdracht voor het onderwijs aan te scherpen, zodat scholen niet langer afwijzing van LHBTI’s mogen propageren. ,,Iedereen moet zich op school veilig en geaccepteerd weten”, stelt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Zij krijgt op sociale media veel bijval. ,,Minister Slob is echt helemaal de weg kwijt”, zegt advocaat Sébas Diekstra, die hoog op lijst komt van Code Oranje, de nieuwe politieke beweging van Richard de Mos. ,,Hoe kun je in hemelsnaam een veilig leerklimaat garanderen voor iedereen als je mensen eerst een homohaat-verklaring laat ondertekenen?”

‘Liefde is liefde’

Collega-raadsman Sidney Smeets is het daarmee eens. ,,Daar gaat het dus meteen mis bij minister Slob. Want op een school die je afkeurt om wie je bent kún je nooit een ‘veilig leerklimaat’ voor alle leerlingen hebben”, twittert hij. Marcel Visser, fractievoorzitter VVD Leeuwarden, betitelt de uitspraken van Slob als ‘prehistorische bullshit’. ,,Hoe kan iets afkeuren - anno 2020 - bijdragen aan een veilige leeromgeving! Absurd standpunt van Slob!”

Groenlinks-voorman Jesse Klaver roept Slob op zijn standpunt te herzien. ,,De school moet een veilige plek zijn voor ieder kind. Dat gaat niet samen met het afwijzen van homoseksuele relaties. Liefde is liefde.” Volgens Rob Jetten (D66) meet de onderwijsminister met twee maten. ,,Zullen we er ASJEBLIEFT voor zorgen dat elk kind op elke school zichzelf kan zijn!? Een ‘veilig leerklimaat’ waar je hele zijn wordt afgekeurd bestaat niet.”

Rechten in geding

Slob benadrukte in de Tweede Kamer dat opvattingen van scholen er niet toe mogen leiden dat rechten van leerlingen in het geding komen. Wel erkent hij ‘een spanning’ tussen de vrijheid voor scholen eigen opvattingen te hebben en de waarden die leerlingen dienen te leren tijdens burgerschapsonderwijs.

Als scholen ‘antirechtstatelijk gedachtegoed’ verkondigen, kan in het uiterste geval de financiering worden stopgezet.

