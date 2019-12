Verbod alle rookruimtes al in 2022

Rookruimtes in openbare gebouwen, bij overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven gaan sneller dicht dan eerder werd voorzien. In 2022 komt er een complete ban op hokken waar mensen een sigaretje kunnen opsteken.

Dat voorstel bespreekt het kabinet morgen in de wekelijkse ministerraad, bevestigen meerdere Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

In ministeries, scholen en ziekenhuizen moeten rookruimtes al in 2021 verdwijnen. Eerder was het de bedoeling dat die tot 2022 open mochten blijven.

Rookruimtes bij bedrijven moeten nu uiterlijk in 2022 dicht. Eerder zou dat in 2023 gebeuren. Dit voornemen wordt nu ook wettelijk vastgelegd, vertelt een ingewijde. Eerst zou er alleen een afspraak over op papier worden gezet.

Eerder dit jaar oordeelde de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca per direct verboden werden. Vanwege die uitspraak gaan de rookruimtes in andere gebouwen nu ook versneld in de ban.