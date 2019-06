Verbod op genitale verminking strenger handhaven

In Nederland lopen zo’n 41 duizend vrouwen rond die zijn besneden. Uit een rapport van het expertisecentrum Pharos bleek deze week dat dat aantal veel groter is dan eerder werd gedacht. Zo’n 1700 meisjes lopen het risico de komende vijf jaar ook te worden verminkt. Dat is een schokkend hoog aantal dat noopt tot extra maatregelen.



Wie verhalen hoort over vrouwen die het is overkomen, kan niet anders dan gruwelen over deze vorm van verminking. Bij een aanzienlijk deel van de slachtoffers is de clitoris weggesneden, of de schaamlippen waarna de vagina strak is dichtgenaaid. Het gaat om meisjes met ouders uit risicolanden als Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak. De ingreep vindt meestal plaats tijdens vakantie of familiebezoek in het land van herkomst. Los van psychische klachten die deze vrouwen tot op latere leeftijd hebben, hebben zij verhoogde kans op allerlei infecties, moeizame bevallingen en altijd pijn bij de seks.



Na publicatie van het Pharos-rapport kondigde het kabinet direct aan zich de komende maanden te buigen over de vraag of extra maatregelen nodig zijn om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Er wordt al veel energie gestoken in voorlichting in de hoop dat er een cultuurverandering optreedt in de risicogemeenschappen. Zorgverleners die verminking constateren moeten dat doorgeven aan de politie. Vrouwenbesnijdenis is immers wettelijk verboden, zelfs als het in een ander land heeft plaatsgevonden. Toch komt het niet tot veroordelingen. Volgens Pharos is in 2009 is in Nederland één strafzaak geweest, maar de verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.



Vrouwenbesnijdenis is barbaars, daar is vrijwel iedereen het over eens. Dat het kabinet inzet op preventie is prima, maar uitbannen zal niet lukken als er nooit iemand voor veroordeeld wordt. Genitale verminking is een vorm van kindermishandeling. Dus kunnen ouders van wie wordt geconstateerd dat hun dochter is besneden ook worden aangeklaagd. Als het kabinet een cultuurverandering in sommige migrantengemeenschappen wil bewerkstelligen, zou het helpen als ook een voorbeeld wordt gesteld. Vrouwenbesnijdenis is ontoelaatbaar en er is alle reden daar harder tegen op te treden.