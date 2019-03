Verbouwing Binnenhof: Kamerleden ongerust over hoge kosten

Kabinet sluit kolencen­tra­le Amsterdam eerder, Nuon verrast

14:52 De kolencentrale van Nuon aan de Hemweg in Amsterdam moet al volgend jaar de deuren sluiten. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en te voldoen aan de doelen in de Urgenda-klimaatzaak, bevestigen bronnen op het Binnenhof. De energieleverancier is compleet verrast door dit plan.