Verdachte van hacken Forum voor Democratie-app meldt zich bij politie

CDA, CU en GL willen geld voor ‘vertelstem’ bij programma’s NPO: ‘We sluiten nu mensen uit’

Slechtzienden en blinden moeten meer programma’s van de publieke omroep kunnen volgen via audiodescriptie, waarbij een stem vertelt wat in beeld is te zien. Daarvoor moet de komende vier jaar 4 miljoen euro extra worden uitgetrokken.

28 november