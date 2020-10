Verkiezingen uitgesmeerd over drie dagen, 70-plussers stemmen per post

De Tweede Kamerverkiezingen in maart worden uitgesmeerd over drie dagen. Ook krijgen 70-plussers vanwege de coronacrisis de mogelijkheid om per post te stemmen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan deze site.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn officieel op 17 maart volgend jaar. Het kabinet komt met een noodwet om twee dagen eerder al te mogen stemmen. Op 15 en 16 maart kunnen kiezers dan terecht in een paar stembureaus. In kleinere gemeenten zal één stembureau open zijn. Alleen op 17 maart zijn álle stembureaus in Nederland open.

Met de unieke maatregel wil het kabinet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders naar de stembus gaan, zonder bang te hoeven zijn om besmet te raken met het coronavirus. In een campagne zal het kabinet erop wijzen dat de opening op 15 en 16 maart vooral is bedoeld voor mensen met een zwakke gezondheid, zodat zij in alle rust kunnen stemmen.

Stemmen per post

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar mogen hun stem per post versturen, zodat zij helemaal niet naar een stembureau hoeven te komen. Tot nu toe is stemmen per post alleen toegestaan voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) was begin deze maand niet positief over het eerder openen van stembureaus. ‘Het scenario om kiezers twee dagen in plaats van een dag de tijd te geven om te stemmen, heb ik besproken met de gemeenten’, schreef de minister aan de Kamer. ‘Daaruit is gebleken dat dit scenario redelijkerwijs niet uitvoerbaar is voor gemeenten.’ Daar komt ze nu dus op terug.

Veel partijen in de Tweede Kamer wilden extra maatregelen om de verkiezingen goed te laten verlopen. ,,Het zijn verkiezingen aan het einde van de winter’’, aldus D66’er Jan Paternotte, die vreest dat het aantal coronabesmettingen dan nog hoog is en er nog geen vaccin is. ,,Het wordt duidelijk een uitdaging om het allemaal veilig te organiseren. Niemand wil dat de verkiezingen worden uitgesteld.’’

Meer stembureauleden

Het kabinet regelt op dit moment al via een tijdelijke wet dat kiezers straks drie volmachtstemmen mogen uitbrengen, in plaats van twee. Ook komen er meer mobiele stembureaus. Verder komt er een apart stembureaulid in elk stemlokaal dat kijkt of het niet te druk wordt en kiezers vraagt zich aan de coronaregels te houden. Volgende maand start een grote wervingsactie om genoeg vrijwilligers te vinden.

