Verlenging verlopen rijbewijs 75-plusser gaat 1 december in

De verlenging van de geldigheid met maximaal één jaar van het verlopen rijbewijs voor 75-plussers gaat per 1 december 2019 in. Dat laat minister Van Nieuwenhuizen (Verkeer) woensdag weten.

Het plan om de rijbewijzen tijdelijk te verlengen van ouderen die door de chaos bij het CBR extreem lang moeten wachten op reguliere verlenging, waardoor hun huidige rijbewijs ongeldig is geworden, was eerder al aangekondigd. Na de ministerraad is ook de Raad van State positief.

Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Ze moeten dan wel een gezondheidsverklaring hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is.

Ook mogen deze bestuurders niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. En in het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs korter dan vijf jaar geldig is vanwege een medische achtergrond.

Ruim 86.000 ouderen

In totaal komen er per 1 december direct ruim 86.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend in aanmerking voor de regeling. Het CBR en de RDW hebben de afgelopen maanden hun systemen klaar gemaakt voor de praktische uitvoering van de tijdelijke regeling.

De Tweede Kamer had gevraagd of de regeling voor ouderen zo snel mogelijk na goedkeuring kon worden ingevoerd, liefst eerder dan 1 december. Een woordvoerder van de minister meldt dat die datum toch de beste is, omdat de regeling nog moet worden afgerond. Daarnaast wil het CBR getroffen ouderen de komende twee weken op de hoogte stellen dat hun rijbewijs wordt verlengd.