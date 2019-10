Verlies op ABN Amro dreigt, Hoekstra zwijgt

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft vooralsnog geen gelukkige hand met staatsdeelnemingen. Het strategische belang in Air France-KLM is in rap tempo minder waard geworden en bij de verkoop van de resterende 56,3 procent aandelen ABN Amro lijkt het momentum te zijn gemist.

Al twee jaar lang heeft de Staat geen aandelen in ABN Amro naar de beurs gebracht. De laatste keer dat een pluk in de markt werd gezet was in september 2017, kort voordat er een nieuw regeerakkoord werd gesloten. Dat anno 2019 nog altijd 56,3 procent van de bank in handen is van de overheid is opmerkelijk: in het regeerakkoord was nou juist afgesproken dat ABN Amro ‘zo snel als verantwoord mogelijk’ is naar de markt wordt gebracht.

Inmiddels staat het aandeel ABN Amro op de laagste koers sinds de zomer van 2016. Nadat de bank vorige week zelf naar buiten bracht dat justitie onderzoek doet naar witwassen verloor het aandeel fors. Verkoop nu is niet erg aantrekkelijk: als de Staat het restant van ruim 500 miljoen aandelen tegen de huidige waarde van circa 16 euro zou verkopen zou verkopen, is de opbrengst een slordige 8,5 miljard. Opgeteld bij de 8,1 miljard euro die de Staat eerder cashte, komt het resultaat uit op 16,6 miljard, bijna 5,5 miljard euro minder dan de 22 miljard die het kabinet volgens voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem betaalde voor de redding van de bank.

Stilzwijgen

Diens opvolger Wopke Hoekstra hult zich in stilzwijgen over de reden dat hij al die tijd heeft gewacht met de verkoop van het overheidsaandeel. Vanwege de koersgevoeligheid kan hij daar niks over zeggen, zei hij afgelopen vrijdag nog. Ook voor Kamerleden is het gissen waarom de afspraak uit het regeerakkoord nog niet is nagekomen. Roald van der Linde (VVD) en Joost Sneller (D66) hebben Hoekstra om opheldering gevraagd.

Vooral de VVD heeft altijd stevig aangedrongen op volledige verkoop, omdat dit aan aandeelhouders is beloofd. ,,Ik begrijp heel goed dat de huidige koersen op de beurs niet erg aantrekkelijk zijn. Tegelijkertijd is het het beste wat we nu hebben. Je weet ook niet of het automatisch beter wordt”, zei VVD-Kamerlid Roald van der Linde begin dit jaar.

Vermogensverlies

Intrigerend is dat het aandeel ABN Amro in januari vorig jaar nog ruim 28 euro waard was, ruim 40 procent meer dan nu. In de Staatsbalans over 2018, die Hoekstra op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurde, rept de minister hier niet over. ,,Ten opzichte van 2017 nam het aandeel ABN AMRO bijna een kwart in waarde af. Voor het Rijk kwam dit neer op een vermogensverlies van bijna 3,4 miljard euro”, schreef hij.

Het vermogensverlies is sindsdien alleen maar groter geworden. De vraag die ook Kamerleden inmiddels hardop stellen: heeft Hoekstra te lang gewacht met de verkoop van de resterende aandelen ABN Amro? ,,Ik houd niet dagelijks de beurskoersen in de gaten”, zei de CDA-minister vrijdag.