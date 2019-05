Vernietigend rapport over ‘maffiastaat’ Malta: corruptie en vriendjespolitiek zijn overal

Corruptie en vriendjespolitiek domineren de rechtsgang op Malta. Dat blijkt uit een vernietigend rapport met verbluffende voorbeelden dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vandaag presenteert in Parijs. Als rapporteur van de Raad van Europa deed hij maandenlang onderzoek naar aanleiding van de moord op journaliste Daphne Caruana Galiziain, die vlak voor haar dood schokkende onthullingen had gedaan over onder meer witwassen van geld op Malta.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt presenteerde vandaag zijn rapport over Malta aan de Raad van Europa. Een premier die de complete politieke macht in handen heeft. Die rechters en politiecommissarissen ontslaat of benoemt zoals het hem uitkomt. Verantwoordelijk is voor activiteiten met een risico op witwassen, zoals het online gokken dat groot is op Malta. En verantwoording draagt voor activiteiten die risico's op de handel in paspoorten met zich meebrengen. Het zijn voorbeelden van praktijken die de rechtstaat van Malta ernstig ondermijnen en daarmee ook de rest van de Europese Unie in gevaar brengen. Dat is de vernietigende conclusie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die als rapporteur van de Raad van Europa onderzoek deed naar de stand van de rechtstaat op het eiland.

Moord op journaliste

Aanleiding voor dat onderzoek is de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia op 16 oktober 2017. Zij werd vermoord doordat een bom onder haar auto ontplofte. Vlak voor haar dood deed ze schokkende onthullingen over corruptie, vriendjespolitiek en witwassen van geld op Malta. Er zitten drie doorgewinterde criminelen vast voor de moord, maar onbekend is wie de opdracht gaf. Bovendien ligt het onderzoek al zo lang stil, dat de drie verdachten vrijkomen als niet binnen twee maanden het strafproces begint. De moord is een aanval op de persvrijheid en volgens Omtzigt op dit moment het grootste mensenrechtenvraagstuk binnen de Europese Unie.

Geheim

Omtzigt is ingevlogen om als vasthoudend en ervaren Europees onderzoeker het rechtssysteem op Malta onder de loep te nemen en uit te zoeken of het moordonderzoek van Galizia wel onafhankelijk wordt uitgevoerd. Hij reisde in oktober vorig jaar af naar het eiland onder begeleiding van 24-uurs beveiliging. Hij voerde gesprekken met rechters, ministers en minister-president Joseph Muscat. Ook sprak hij achter gesloten deuren met belangrijke betrokkenen. Gesprekken die geheim moesten blijven, maar Omtzigt wel hielpen bij het vormen van zijn beeld.

Premier Joseph Muscat van Malta heeft alle touwtjes stevig in handen.

Onthutsende conclusies

In zijn rapport komt Omtzigt nu met onthutsende conclusies die mede gebaseerd zijn op bevindingen van de Venetië Commissie (Europese Commissie voor Democratie door Recht) en GRECO (Groep van Staten tegen Corruptie). Dat de premier de overhand heeft in alle constitutionele regelingen van Malta. Dat hij gaat over benoeming en ontslag van de rechterlijke macht en de hoogste politiechefs. Dat procedures om strafzaken voor de rechter te brengen extreem lang zijn, waardoor verdachten worden vrijgelaten als de bewaringstermijn is verstreken. Iets wat ook bij de verdachten van de moord op Galizia dreigt te gebeuren.

‘Gevaar voor hele EU’

Volgens Omtzigt zijn de zwakke punten van Malta een bron van kwetsbaarheid voor de hele Europese Unie. Wie Maltees staatsburger is, is burger van de hele Europese Unie. Een Maltees paspoort is een paspoort waarmee je vrij kunt reizen binnen de 26 Europese Schengen landen. En Maltese banken geven toegang tot het Europese bankensysteem. ‘Als Malta zijn zwakke punten niet kan of wil corrigeren, moeten de Europese instellingen ingrijpen’, aldus Omtzigt in zijn rapport.

Mensenrechten

Hij presenteerde zijn rapport vanochtend in de Commissie Justitie van de Raad van Europa. De Raad van Europa is een samenwerkingsverband van 47 landen (niet alleen EU) die onder andere als doelstelling de bescherming van mensenrechten en de naleving van de rechtsstaat heeft. Op 24 of 25 juni wordt het rapport behandeld door de complete Raad van Europa.

De macht van de Maltese premier Joseph Muscat