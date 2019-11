Verschillende dierenorganisaties doen vandaag aangifte tegen Grapperhaus

Denk krijgt geen debat over ‘inmenging Israël’ bij motie Christen­Unie

28 november De politieke partij Denk krijgt geen apart debat met het kabinet over ‘inmenging van de Israëlische regering in het Nederlandse parlement via de fractie van ChristenUnie'. Een aanvraag daartoe werd vanmiddag in de Tweede Kamer afgewezen.