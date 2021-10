Vertrek Snels raakt positie Klaver, volgens ingewijden is hij niet de enige met kritiek

Kaag: formatie ‘wordt niet makkelijk’, informa­teur Koolmees keert niet terug in volgend kabinet

5 oktober D66-leider Sigrid Kaag zegt dat de onderhandelingen over een nieuw kabinet met VVD, D66, CDA en ChristenUnie ‘niet makkelijk worden’. ,,En het is ook niet zeker of het lukt’’, voegde ze eraan toe in een debat over de formatie. Kaag kondigde aan dat D66-minister Wouter Koolmees niet terugkeert in een volgend kabinet. Hij wordt informateur - naast VVD’er Remkes - en legt daarom zijn taken neer als minister van Sociale Zaken.