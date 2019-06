Vertrekkend Senaatsvoorzitter Broekers-Knol vervangt Harbers op asiel

PVV, SP en 50Plus zien niets in pensioen­deal: ‘Waardeloos akkoord’

14:25 PVV, SP en 50Plus zien niets in de pensioenhervormingen die het kabinet met de werkgevers en de vakbonden overeen is gekomen. PVV-leider Geert Wilders hoopt dat de FNV-leden, die zich nog over het akkoord mogen uitspreken, er een stokje voor steken.