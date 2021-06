Vertrouwen in CDA-leider Hoekstra keldert na Omtzigt-crisis, monsterklus voor partijleiding

Zoveel CDA’ers, zoveel meningen. Na de ontploffing van de kwestie-Omtzigt schiet het alle kanten op onder leden en politici. Een vleugel wil een spoedcongres om de leden te horen over Omtzigts spijkerharde kritiek en zijn vertrek, anderen pleiten er juist voor om te wachten op de verkiezingsevaluatie van de commissie-Spies. In het hele land houden CDA-afdelingen extra bijeenkomsten over de vraag hoe het verder moet.