Verzorgende kan amper eigen broek ophouden: 'Meer loon en waardering nodig'

Voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) maakt zich zorgen over de financiële positie van verzorgenden, blijkt uit het vandaag verschenen kabinetsadvies Applaus is niet genoeg. Daarin staan aanbevelingen om de uitstroom tegen te gaan. De voormalige PvdA-bewindsvrouw noemt de situatie van verzorgenden met een deeltijdbaan ‘precair’. ,,Het is op die manier moeilijk om economisch zelfstandig te zijn.”