Vice-president Raad van State tikt Baudet op vingers

Baudet fulmineerde eerder deze maand in de Tweede Kamer dat de democratie ontspoort door een ‘machtsgreep van rechters, die moet stoppen’. In zijn tirade verwees hij naar de rechter die aanvankelijk vond dat Nederland IS-kinderen moest ophalen, naar de uitspraken van de Raad van State over stikstof en het Urgendavonnis over het klimaat.



De Graaf: ,,De burger mag er in een rechtsstaat ook op vertrouwen dat hij een beroep kan doen op een rechter om besluiten van de overheid te toetsen. Als de rechter vervolgens oordeelt dat een besluit niet rechtmatig is en de overheid zich dus niet aan de regels heeft gehouden, dan betekent dat nog niet dat er sprake is van een ‘rechtersstaat’, maar juist van een goed functionerende rechtsstaat.’’



Het is opmerkelijk dat De Graaf de handschoen opneemt tegen Baudet. De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement, houdt zich minder op de achtergrond sinds De Graaf vice-president is en reageert eerder en scherper op actualiteit.