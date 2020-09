Vier jaar cel voor bedreiging ‘togadrager’

De bescherming van ‘togadragers’ is volgens het kabinet essentieel. ,,Zij vervullen een onmisbare rol in onze rechtstaat. Deze functies zijn cruciaal voor onafhankelijke rechtspleging. Elke poging van intimidatie en bedreiging is onacceptabel.”

Georganiseerde misdaad

Grapperhaus wil het verder ook apart strafbaar stellen om ‘illegaal te verblijven’ op vliegvelden, havens en op spoorwegemplacements. Deze ‘logistieke knooppunten’ worden door georganiseerde criminelen gebruikt bij onder meer de smokkel en handel van drugs. Inbraak is weliswaar al strafbaar, maar volgens de minister is er toch een nieuwe wet nodig omdat niet altijd te bewijzen is dat iemand illegaal op die plek is. Criminelen werken vaak snel bewijsmateriaal van hun criminele activiteiten weg zodra de politie hen in vizier krijgt. ,,Zo gooien criminelen bijvoorbeeld mobiele telefoons weg, zodat de politie die bij hun aanhouding niet in beslag kan nemen.”