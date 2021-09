Vijf vragen over afschaffing leenstelsel: Is het te vroeg om te juichen?

Wat is er vannacht precies uitgesproken?

Om maar met de deur in huis te vallen: de Tweede Kamer heeft niet direct een motie aangenomen waarin wordt afgesproken dat het sociaal leenstelsel ook daadwerkelijk wordt afgeschaft. De motie, opgesteld door de ChristenUnie en het CDA, is een zogenaamde ‘spreekt uit’-motie. De Kamer spreekt nu uit dat ze het erover eens zijn dat ze het leenstelsel willen afschaffen en vervangen door een basisbeurs. Niet meer en niet minder.

Toch zien studentenorganisaties de motie als een ‘genadeslag’ voor het leenstelsel, en ook hier valt iets voor te zeggen. In de aanloop van de verkiezingen was het al duidelijk dat een groot deel van de partijen geen toekomst meer zag in het leenstelsel. Nu is ook na de verkiezingen voor eens en altijd vastgesteld dat een meerderheid van de Kamer vóór het afschaffen is. Het einde van het sociaal leenstelsel is nog geen zekerheid, maar hierdoor wel erg waarschijnlijk.

Waar wachten we nu dan op?

Het kabinet is demissionair, en de formatie schiet niet op. Dat betekent ook dat er geen concrete plannen gemaakt mogen worden over het afschaffen van het leenstelsel. Grote veranderingen als deze zouden normaal in de formatie meegenomen worden zodat het snel na het proces in gang gezet kan worden, maar we zitten zes maanden na de verkiezing nog steeds zonder kabinet.

In principe is de Tweede Kamer wél missionair, en de Kamerleden zouden dus kunnen besluiten om zelf met een voorstel te komen. Ook dit klinkt makkelijker dan het uiteindelijk is, omdat iedere partij zijn eigen plannen heeft over wat er moet gebeuren. De ideeën lopen erg uiteen en er is nog geen moeite gedaan om dichterbij elkaar te komen omdat er vanuit werd gegaan dat het in de formatie zou worden opgelost.

Hoe gaat de overheid de afschaffing betalen als het zover komt?

Hoe de overheid aan het geld moet komen is een van de belangrijkste redenen waarom de discussie over een eventuele nieuwe basisbeurs zo moeizaam gaat. Het kost simpelweg een hoop geld om weer terug te gaan van een leenstelsel naar een basisbeurs, en de geldpot die over was gebleven door het afschaffen van de basisbeurs is alweer uitgegeven aan het hoger onderwijs. Waar haalt de overheid het geld vandaan?

De overheid zou de belastingen kunnen verhogen om de hoge kosten te compenseren, maar er zijn ook partijen die vinden dat het dan maar moet doorvloeien in de staatsschuld. Een ding is zeker: niemand staat te popelen om weer te bezuinigen op het hoger onderwijs.

Wat zou er voor het leenstelsel in de plaats komen als het afgeschaft wordt?

De plannen voor een nieuwe basisbeurs lopen uiteen. In de aangenomen motie staat niet voor niets ‘een’ basisbeurs, en niet ‘de’. Er staan verder geen getallen of plannen in de motie, dus de uitvoering van de afschaffing van het leenstelsel is nog onzeker.

Volledig scherm Nederlandse studenten demonstreerden op 13 maart 2021 tegen het sociaal leenstelsel. © Hollandse Hoogte / ANP

Veel partijen zijn van mening dat we niet terug moeten naar het oude systeem. De trekkers van de motie, CDA en CU, zitten qua plan nog het dichtst bij het oude systeem. Met een onderscheid tussen thuiswonende en uitwonende studenten willen ze iedere student compenseren in hun studiekosten.

Er zijn ook hele andere plannen. D66 wil bijvoorbeeld kijken naar een uitbreiding van de aanvullende beurs waardoor meer mensen er recht op hebben. Ook heeft de partij van Sigrid Kaag plannen om studenten te compenseren door middel van een belastingteruggave. GroenLinks heeft misschien wel het meest radicale idee met een startkapitaal van 10.000 euro voor alle jongeren, met daarnaast ook nog een aanvullende beurs voor studenten.

Is er al zekerheid over compensatie voor studenten die hebben moeten lenen?

Ook de compensatie voor de generatie studenten die heeft moeten lenen is een heikel punt binnen de politiek. De meeste partijen vinden dat studenten niet de dupe moeten worden van het overheidsbeleid, maar over welk deel dan terugbetaald moet worden is onenigheid. In de tijd van de basisbeurs kon er namelijk ook al bijgeleend worden, dus welk deel van de bestaande studentenleningen zou onder de basisbeurs vallen, en welk deel niet?

Ook zit er een behoorlijk kostenplaatje aan het compenseren van studenten die hebben moeten lenen. Om iedereen terug te betalen heeft de overheid miljarden nodig, en dit wordt alleen maar meer met de tijd - studenten blijven namelijk gewoon lenen. Sommige partijen vinden dat deze eenmalige kosten best gemaakt kunnen worden, maar lang niet iedereen is het daarover eens. In de motie staat ook niets over compensatie, dus dit is alles behalve zeker.