‘Volkscultuur moet vallen onder lage btw’

CU-leider Segers hekelt voorstel Dijkhoff om vrijheid onderwijs aan te pakken

4:00 ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het pleidooi van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om de vrijheid van onderwijs in te perken om zo radicalisme aan te pakken ‘buitenproportioneel’. ,,Dijkhoff wil de vrijheid waar heel veel scholen en miljoenen mensen gebruik van maken inperken en dat is niet nodig’’, zegt Segers in Trouw.