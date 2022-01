Voor het eerst een minister van Justitie die geen rechtenstudie heeft gedaan: ‘Lijkt me niet handig’

Onder twitterende advocaten is het niet onopgemerkt gebleken. Met Dilan Yesilgöz krijgt Nederland een minister van Justitie en Veiligheid die geen jurist is. De politica is weliswaar één van de law & order-gezichten van de VVD, maar is afgestudeerd in de sociaal-culturele wetenschappen. Geen rechten dus, en dat is uniek, als de invalbeurten van Rita Verdonk en Stef Blok niet worden meegerekend.



De bekende vreemdelingenadvocaat Wil Eikelboom vraagt zich daarom af of de aanstaande benoeming van Yesilgöz wel ‘verstandig’ is. Strafrechtadvocaat Job Knoester zegt ook met vragen te zitten. Hij verweet Yesilgöz ooit in een talkshow, toen ze nog Kamerlid was, dat ze de wet niet kende. Dit videofragment werd donderdag volop gedeeld. ,,Wat zegt het over de VVD als ze voor 1 van de moeilijkste ministeries - dat van justitie - een niet-jurist willen voordragen?”, vraagt Knoester zich openlijk af.