Voormalig topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen overleden

De jurist werd vooral bekend als voorzitter van het college van procureurs-generaal, die in 1998 het veld moest ruimen nadat hij in conflict was gekomen met toenmalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager. Hij is 75 jaar geworden. Docters van Leeuwen (8 mei 1945, Den Haag) maakte na zijn rechtenstudie in Utrecht pijlsnel carrière bij verschillende ministeries. In 1980 werd hij plaatsvervangend directeur politie op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Negen jaar later werd hij benoemd als hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD. In 1995 maakte Docters van Leeuwen de overstap naar justitie, door procureur-generaal (pg) te worden bij het gerechtshof in Den Haag. Tegelijkertijd werd hij voorzitter van het college van pg’s, dat samen het landelijke opsporing en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie bepaalt.

Vertrouwenscrisis

In die hoedanigheid kreeg hij het aan de stok met Sorgdrager. De D66-minister vond dat Docters van Leeuwen zich te veel als belangenbehartiger had opgesteld van zijn collega-pg Dato Steenhuis, die door een omstreden bijbaan in opspraak was geraakt. Docters van Leeuwen zou het college hebben opgezet tegen de minister, waardoor een vertrouwenscrisis ontstond. Die leidde er uiteindelijk toe dat Sorgdrager hem ontsloeg. De affaire werd beschreven in het boek Klem in de draaideur, eveneens de basis van de gelijknamige televisiefilm.



Het ontslag betekende niet het einde van de carrière van Docters van Leeuwen. Van 1999 tot 2007 was hij bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. In 2006 leek het erop dat Doctors van Leeuwen de overstap naar de politiek zou wagen. Hij stond op plaats 10 van de VVD-lijst, maar zag toch van zijn kandidatuur af omdat hij die plek te laag vond. Daarnaast vond hij het niet kunnen dat voormalig officier van justitie Fred Teeven vóór hem stond, op plaats 5.



Na zijn pensionering bekleedde Docters van Leeuwen nog een aantal voorzitterschappen. In zijn vrije tijd schreef Doctors van Leeuwen erotische verhalen, sprookjes en gedichten, die ook werden gepubliceerd.



Doctors van Leeuwen kampte vanaf relatief jonge leeftijd met gezondheidsproblemen. Al op zijn 33e kreeg hij een hartaanval. Docters van Leeuwen was getrouwd en had drie dochters.