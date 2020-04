Voorzitter Dales (50Plus) tegen Kamerleden: ‘We hebben geen toekomst meer samen’

Elders zegt Dales nog tegen de Kamerleden en de oprichter: ,,Ik had eerlijk gezegd weinig zin meer in nog een of andere communicatie met jullie. Zelden in mijn leven ben ik zo teleurgesteld in een groep mensen. Geen van jullie heeft mij ooit een vertrouwensprobleem gemeld. Ik vernam alleen het tegenovergestelde. Recent nog. Schriftelijk zelfs. Onder andere van Jan Nagel. En dan per persbericht het vertrouwen opzeggen. Wie verzint zoiets?”



Dales vindt dat hij zelf integer heeft gehandeld. ,,Het is zoals het is. Ik mag dan af en toe wel eens wat grof in de mond geweest zijn of een beetje bot, ik bleef loyaal aan de groep, hield mijn woord en deed nimmer mee aan de achterbakse streken die 50Plus karakteriseren.”



Er staat niet in de brief of de zin ‘Ik denk niet dat wij nog enige toekomst met elkaar hebben’ betekent dat Dales zijn voorzitterschap van 50Plus aan de wilgen zal hangen. Eerder gaf hij aan dat vast en zeker niet van plan te zijn. Het einde van de nieuwste brief klinkt wel als een afscheid. ,,Ik wens je het allerbeste.”



Geert Dales vertelt in een telefonische toelichting: ,,Ik kan niet zomaar weglopen, want dan ben ik aansprakelijk. Zo werkt een vereniging, dat begrijpen deze parlementariërs niet. En ik ben klaar met deze mensen, dat klopt.”