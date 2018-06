Vragenuurtje over Trump en lek rond burgemeestersbenoeming

Rutte wil Zijlstra op topfunctie in Washington

7:23 Halbe Zijlstra is in de race als de Nederlandse bewindvoerder van de Wereldbank. Minister-president Rutte wil volgens diplomatieke bronnen zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken naar voren schuiven. Het voornemen stuit op weerstand in diplomatiek en politiek Den Haag.