Vrijdag coronapersconferentie nieuwe stijl? Meer plaatjes, minder tekst ‘en tolk in een hoekje’

Het virus wisselde steeds van variant, maar van de coronapersconferentie kennen we vooral één versie, met Rutte, De Jonge en doventolk Irma in hun midden. Maar met een nieuw kabinet en een andere fase van de pandemie komt er ook een gewijzigde invulling van de persconferentie. Ambtenaren studeren daar al weken op, er zijn inventarisaties gemaakt van de presentaties in andere landen, allerlei opties passeren de revue.



De sprekers vrijdag zullen in elk geval premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers zijn, zegt een woordvoerder: ,,Wel komen er alvast kleine aanpassingen.” Zo wordt bekeken of de teksten korter kunnen, ook worden de ‘technische mogelijkheden’ verkend voor het tonen van beeld, vertelt een andere ambtenaar, zodat plaatjes gepresenteerd kunnen worden die verschillende scenario’s direct duidelijk maken.