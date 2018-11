Vrouwelijke apothekers: ‘Minister, zorg dat de pil beschikbaar is’

De belangenclubs maken zich grote zorgen over het aanhoudende tekort van de anticonceptiepil in ons land. Al drie maanden is de pil zo goed als niet te verkrijgen. Hoewel leveranciers al in september beloofden de problemen direct op te lossen, zijn de voorraden van alle merkloze, meest gangbare anticonceptiepillen bij vrijwel alle apotheken op of zo goed als op. Ook de oorspronkelijke anticonceptiepil Microgynon 30, waar de merkloze pillen op zijn gebaseerd, is slecht verkrijgbaar.



Onacceptabel, stellen de belangenpartijen. ‘Vrouwen hebben recht op het gebruik van een adequate, effectieve en betaalbare anticonceptiepil’, stellen ze in de brief, die vanmiddag naar Bruins is verstuurd. ‘De toenemende geneesmiddelentekorten raken grote groepen patiënten en vrouwen in het bijzonder. Het tekort leidt tot onrust en onzekerheid, en zomaar overstappen op andere pillen of andere anticonceptie kan gepaard gaan met ernstige bijwerkingen of ongewenste zwangerschappen. De pillen die apothekers nu tijdelijk verstrekken als alternatief, zijn volgens de clubs ‘niet optimaal’.