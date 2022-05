Vrouwen aan de macht op Terschelling: ‘Was geen bewuste keuze’

Vrijdag meldde deze website dat er, van de 154 gemeenten waarin wethouders zijn voorgesteld aan de raad of reeds zijn benoemd, nu al 46 gemeenten zijn met alleen mannelijke wethouders. Op Terschelling heeft dat compleet anders uitgepakt in het nieuwe college, al wordt het leeuwendeel van de gemeenteraad nog altijd bevolkt door heren. Maar burgemeester Caroline van de Pol en wethouders Gea van Essen (Plaatselijk Belang) en Jeltje Hoekstra-Sikkema (VVD) zwaaien de komende jaren de scepter op het eiland.

Lees ook Play PREMIUM Kenners schrikken: nu al 46 colleges met alleen mannelijke wethouders

Gefeliciteerd met uw plek in het nieuwe college, mevrouw Hoekstra-Sikkema...



,,Dank u, we zijn deze week geïnstalleerd! En niet alleen de burgemeester en wethouders zijn vrouwelijk, ook de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Allemaal vrouwen.”

Hoe is dat?

(Lacht) ,,Dat zullen we moeten afwachten, we moeten nog beginnen. Maar het maakt mij in principe niet zoveel uit of ik nou met mannen of vrouwen samenwerk. Het is wel opmerkelijk dat het zo’n item is. En misschien doet goed voorbeeld wel goed volgen. Maar u zou me niet hebben gebeld als we alleen maar met mannen waren geweest.”

Was dit de bedoeling?

,,Je hebt maar drie smaken. Het is niet dat er bewust is gezocht naar vrouwen voor deze posten, maar naar mensen die inhoudelijk een goede bijdrage kunnen leveren. Dat is het allerbelangrijkste.”

Quote Het is niet dat er bewust is gezocht naar vrouwen voor deze posten, maar naar mensen die inhoude­lijk een goede bijdrage kunnen leveren

Je zou kunnen beweren dat alleen vrouwen in de top, net als alleen mannen, niet goed is voor de diversiteit.

,,Klopt. Ik heb zelf dat doorbreken van het ‘glazen plafond’ en het instellen van een vrouwenquotum niks gevonden. Triest dat het nodig is. Dus is het extra mooi dat er bij ons niet specifiek naar een vrouwelijk collega is gezocht. Je moet voorkomen dat je later het verwijt krijgt dat er wellicht andere, betere kandidaten waren.”

Ze zeggen wel eens dat de wereld er een stuk mooier uit zou zien als die alleen door vrouwen wordt bestuurd.

,,Dat kunnen we niet bewijzen, is een aanname. Er moet vooral op inhoud worden geselecteerd. Dat gezegd hebbende, je krijgt wel een andere dynamiek bij een gemengde samenstelling. Zeker in een mannenwereld. Ik heb in het verleden veel in de verzekeringswereld gewerkt en dan merk je dat er andere kanten worden belicht als een vrouw deelneemt aan de discussies.”

Dan wordt de haantjescultuur wat afgezwakt?

,,Dat is heel generaliserend. En daar kan ik ook niet goed over oordelen, want ik zit er natuurlijk altijd als vrouw bij.”

Wat vindt u van al die colleges met mannen die nu in Nederland zijn gevormd?

,,Opmerkelijk en vreemd. Ik vraag me dan af: hebben vrouwen die ambitie niet? Stellen ze zich niet kandidaat? Is er een andere reden voor? In onze gemeenteraad zitten ook tien mannen en één vrouw, hoe komt dat?”

Tot slot, maakt het geslacht van een burgemeester nog wat uit?

,,Ik weet niet wat de criteria waren van de vertrouwenscommissie destijds, want daar zat ik niet in. Maar er is vast gezocht naar de beste kandidaat, dat is ook het goede uitgangspunt. En onze burgemeester is uiteraard fantastisch!"

Volledig scherm Jeltje Hoekstra-Sikkema zit op Terschelling in het college van B&W namens de VVD. © Bart van der Putten